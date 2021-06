"Hotel Paradise": Krzysztof i Basia POTWIERDZAJĄ związek! Fani: "Dlaczego w programie się nie dobraliście?"

Najpiękniejsze pary to te, które oprócz miłości, darzą się przyjaźnią! Te, które wygłupiają się, kłócą, żartują, rozmawiają, ale kochają się w sposób, w który nikt na świecie nie może zwątpić - napisał Krzysztof. Miłość to nie tylko czułości. Miłość to troska, to skarb, miłość to przede wszystkim przyjaźń… I od takiej przyjaźni rozpoczęliśmy z Basią naszą wspólną, piękną przygodę - dodał.

Przyjaźń to jest to co Naszą dwójkę połączyło już w "Hotelu Paradise" - zaczęła. Przerodziło się to w coś, czego całkowicie się nie spodziewaliśmy, wiemy jednak, że chcemy iść razem do przodu i w tym samym kierunku. Cieszę się, że mam u swego boku Kogoś, kto wie, jaka jestem i to akceptuje, Kto dba, wspiera bez względu na wszystko i kiedy trzeba potrafi postawić do pionu. W tym wszystkim jednak pozwala na to, abym zawsze pozostawała sobą. Kogoś Kto nie tylko wymaga ale i daje od siebie... Krzysztof - jesteś osobą, która sprawiła, że na nowo nauczyłam się latać bo nigdy nie podcinasz skrzydeł, ale uskrzydlasz. Cieszę się, że jest to początek naszej historii