"Hotel Paradise". Basia spotyka się z... Krzysztofem?! "Tam jest taki MISZMASZ"

Jedyne pary które na 100% są razem to Ola i Michał (ciągle chodzą razem po Warszawie i szybko usuniętym Instastory pijana Ola nazwała go swoim chłopakiem) oraz Kara i Marcin (sporo czasu spędziła u niego w Opolu a na wczorajszej "gali" finałowej było widać jak on ją obejmuje gdy siedzą razem - zdjęcia krążą po fb i wykopie). Krystian i Basia rozstali się dość szybko, bo zaledwie po 2 tygoniach po powrocie do Polski. Basia miała przeprowadzać się do Warszawy ale szybko zaczęła mieć wątpliwości i potem zrezygnowała z zamieszkania z nim. Krystian w wywiadach powiedział że on jest bardziej imprezowy niż on i nie chciał być ciągle pod telefonem oraz że miał problemy z wytrzymaniem razem na kwarantannie bo nudziło mu się i bardzo chciał gdzieś wyjść. Basia bardzo szybko złapała kontakt z Krzysiem, spędzili razem majówkę, na Instastory Justyny był moment gdy prawie wszyscy siedzieli przy śniadaniu a Basia i Krzysiek byli zamknięci w pokoju. Krzysiek pochwalił się ostatnio naklejką na swoim samochodzie z imieniem "Basia". Kornelia w wywiadzie powiedziała że Basia nie jest już z Krystianem tylko z innym uczestnikiem Hotelu Paradise, który dobrze ją traktuje, dba o nią i ona bardzo im kibicuje. W materiałach dodatkowych, w live'ach było bardzo dużo momentów gdy Basia i Krzysiek rozmawiali razem a po sieci krąży zdjęcie gdzie stoją parami: Basia i Krystian obok Krzysiek i Kornelia a Basia i Krzysiek trzymają się za ręce.