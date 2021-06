Basia i Sara z "Hotelu Paradise" opalają się na plaży w kostiumach nie pozostawiających zbyt wiele dla wyobraźni (ZDJĘCIA)

;oihjkn.m 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Nie znam tych kobiet, nie wiem kto to, ale co za teksty ze nie pozostawiaja ich kostiumy za wiele do wyobrazni?! Co to za seksostowsksie teksty? Co wy myslicie, ze kobiety to wasza wlasnosc i maja sie ubierac tak jak wy chcecie? Zebyscie sobie mogli pofantazjowac, co ma pod kostiumem, czy pod ubraniem?