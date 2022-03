Beata Ścibakówna i Jan Englert rozprawiają o miłości: "Nie można 30 lat pozostać w stanie euforycznego zakochania"

W rozmowie Ścibakówna i Englert zdradzili nieco szczegółów o swoim związku. Aktorka nie ukrywała, że to ona rządzi w ich domu, załatwia wszelkie codzienne sprawy, niezbędne formalności, organizuje remonty czy wspólne wakacje. Jak zdradziła, z natury lubi mieć wszystko pod kontrolą. Jan Englert jest natomiast zwolennikiem równowagi w związku - stopniowo pozwalał więc ukochanej przejąć kontrolę. Aktor przyznał również, że nigdy nie należał do ludzi, którzy przykładali dużą wagę do kwestii materialnych i wszystko, co ma, zawdzięcza kobietom.