Jan Englert wspomina jazdę PO PIJANEMU. Zaoferował milicjantom... ŁAPÓWKĘ: "Załatwiłem sprawę na miejscu"

Olka 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Przespałam się z bernardynem i chyba coś złapałam :( / I have slept with bernardine and probably caught something :( / J'ai couché avec un Saint Bernard et je pense avoir attrapé quelque chose / نمت مع سانت برنارد وأعتقد أنني مسكت شيئًا