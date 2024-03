Beata Ścibakówna psioczy na "brak manier" u młodych aktorów: "Przychodzi i od razu mówi do mnie PO IMIENIU" (WIDEO)

Fiokła 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

No i dobrze mówi, ja też jak wbijam do przychodni czy hotelu to nie mówię do pani z recepcji na ty na dzień dobry. To starsza osoba proponuje przejście na ty jeśli ma takie życzenie. To też jest formą szacunku. Co z tego że w Anglii mówią wszystkim na ty, to jest właściwość języka, u nas jest inaczej i trzeba się dostosować.