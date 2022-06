Beata Tadla dokazuje z mężem w hotelowym basenie: trunki, tytoń, radosne podskoki i mokre czułości (ZDJĘCIA)

Ewa 2 godz. temu zgłoś do moderacji 356 45 Odpowiedz

Zastanawia mnie jak można palić papierosy. Płacić tyle kasy za to, zeby się truć i innych przy okazji biernych palaczy. Co to za nałóg. Śmierdzi wszystko… powinien być zakaz palenia na ulicy. Idziesz przez pasy w tłumie ludzi a tu ciagle wpada się w obłok dymu.