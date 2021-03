Mąż Beaty Tadli pracuje w znanej spółce Skarbu Państwa! Zarabia FORTUNĘ...

Wybrankiem serca 45-latki okazał się niejaki Michał , którego zaręczyny przyjęła zaledwie trzy miesiące po zakończeniu poprzedniego związku. Choć do niedawna o mężczyźnie było wiadomo jedynie tyle, że jak to w przypadku drugich połówek celebrytek bywa, jest biznesmenem , teraz w końcu na jaw wychodzi coraz więcej informacji dotyczących tego kim jest i czym zajmuje się mąż Beaty.

Okazuje się, że na stanowisku doradcy zarządu w obszarze logistyki ukochany Tadli zarabia obecnie bardzo dobre pieniądze. Tabloidowi udało się dowiedzieć, że mąż dziennikarki, zasiadając w zarządzie spółki Enea Operator, zarabia miesięcznie w formie wynagrodzenia podstawowego od około 36 tysięcy złotych do nawet prawie 80 tysięcy złotych! Do tego Michałowi dochodzi wynagrodzenie zmienne w maksymalnej wysokości do nawet 465 tysięcy złotych rocznie.