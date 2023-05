Będzie przełom w sprawie Madeleine McCann? Niemiecka policja rozpoczęła POSZUKIWANIA!

Nie da się ukryć, że zaginięcie Madeleine McCann od lat wzbudza wiele emocji wśród wszystkich fanów zagadek kryminalnych. Dziewczynka zniknęła w 2007 roku podczas rodzinnych wakacji w Portugalii. Mimo że od tego feralnego dnia minęło już 16 lat, to wciąż nie wiadomo, co tak naprawdę się wtedy stało. Mimo że sprawa co jakiś czas wraca do mediów, to w ostatnich miesiącach rozpisywano się o niej głównie w kontekście Polki Julii Faustyny. 21-latka próbowała przekonać media, że jest zaginioną przed laty dziewczynką. W tournée po zagranicznych telewizjach towarzyszyła jej Fia Johansson, znana również jako "perskie medium". W końcu okazało się jednak, że Polka nie jest zaginioną dziewczynką, co potwierdziły badania DNA.