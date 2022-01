"Behawiorysta". Twórcy serialu uderzają w PiS za pomocą tablicy rejestracyjnej?

Rządy Prawa i Sprawiedliwości wśród wielu Polaków budzą ogromne kontrowersje, a kolejne poczynania reprezentujących obóz władzy polityków nierzadko spotykają się z krytyką obywateli. Ostatnio szerokim echem odbiła się decyzja rządu w sprawie wstrzymania dalszego dofinansowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Sprawa spotkała się z powszechnym oburzeniem, również ze strony przedstawicieli świata show biznesu.

Przeciwnicy rządów PiS znajdują rozmaite sposoby na publicznie wyrażenie swego niezadowolenia. Wielu czyni to za pomocą wymownego hasła "J*bać PiS" zapisywanego w postaci ośmiu gwiazdek. Symbol błyskawicznie przedarł się do mainstreamu i dziś jest już prawdopodobnie rozpoznawalny dla większości Polaków. Jakiś czas temu ze wspomnianymi gwiazdkami pozował na przykład Robert Makłowicz, kilkakrotnie pojawiały się też one w polskiej telewizji - np. w produkowanej przez TVN "Szadzi".

Okazuje się, że ostatnio widzowie mogli podziwiać kolejne uderzające w rząd hasło w polskim serialu. Mowa tu o "Behawioryście", który od początku stycznia emitowany jest na platformie Player. W jednym z odcinków produkcji internauci dopatrzyli się bowiem ukrytego przesłania na... tablicy rejestracyjnej samochodu.

W trzecim odcinku serialu z udziałem Roberta Więckiewicza pojawiło się srebrne audi o rejestracji: "OP JBP15". Uwagę internautów zwróciło pięć ostatnich znaków tablicy. Zdaniem wielu internautów za ich pomocą twórcy "Behawiorysty" w sprytny sposób przemycili hasło "J*bać PiS".

Serial "Behawiorysta" dba o szczegóły; Też to zauważyłem, ale uznałem za przypadek. Ale skoro nie jestem jedyny to, to musi być według scenariusza; Też to zauważyłem; Między innymi za to lubię ten serial; Aaaa, jaki ryk, co za rejestracja - komentowali na Twitterze internauci.

Oczywiście nie jest do końca pewne, czy osoby odpowiedzialne za ekranizację powieści Remigiusza Mroza faktycznie postanowiły umieścić w serialu ukrytą wiadomość do widzów, czy może internauci mają po prostu nieco zbyt bujną wyobraźnię. Warto jednak dodać, że to nie pierwszy raz, gdy twórcy "Behawiorysty" podejrzewani są o umieszczanie antyrządowego przesłania w swojej produkcji.

W jednej ze scen na stojącej tuż za Robertem Więckiewiczem tablicy można bowiem ujrzeć osiem gwiazdek. Internauci zwrócili również uwagę, że symbol ten pojawił się także na laptopie jednej z bohaterek.

Zobaczcie tablicę rejestracyjną, która zwróciła uwagę widzów "Behawiorysty". Też podejrzewacie twórców serialu o ukryte przesłanie?

