Bestsellery Empiku 2022. Iga Krefft w przylegającej do ciała kreacji ogrzewa się w blasku fleszy (ZDJĘCIA)

Iga Krefft nie kryje się ze swoją awersją do partii rządzącej, co chętnie zresztą podkreśla w swojej twórczości. Piosenkarka nie czuje przynależności do kraju. Choć robi tu błyskotliwą karierę, już snuje plany o emigracji. Póki co zostają jej egzotyczne podróże, w które 27-latka udaje się kiedy tylko sprzyja temu okazja.