Bezdomna Loni Willison robi sobie drinka pod sklepem monopolowym i je kanapki z ziemi (ZDJĘCIA)

Niestety, jeśli ktoś liczył na to, że Loni w końcu zacznie wychodzić na prostą, jej najnowsze zdjęcia nie napawają optymizmem. We poniedziałek ekscelebrytka natknęła się na paparazzi, gdy opuszczała sklep monopolowy z butelką trunku i puszką coli. Ubrana w bluzę, kamizelkę, spódnicę i legginsy Willison zrobiła sobie drinka w papierowym kubku z McDonalda, po czym udała się ze swoim zapakowanym do sklepowego wózka dobytkiem w dalszą tułaczkę. Po drodze Loni zrobiła sobie mały przystanek i oparła się o murek, żeby zjeść leżące na ziemi kanapki.