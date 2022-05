Loni Willison ze złamanym palcem przeszukuje śmietniki Hollywood (ZDJĘCIA)

gosc 26 min. temu zgłoś do moderacji 13 1 Odpowiedz

ci co oglądają te zdjęcia i myślą sobie, że są lepsi bardzo się mylą. i przekonacie sie ju ż o tym niedługo. dobra materialne to ułuda, której uczepiło się konsumpcjonistyczne społeczeństwo i to są podstawy ich egzystencji, bezpieczeństwa tożsamości. gdyby im to zabrać byliby tacy sami jak ona