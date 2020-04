Beztroski Robert Lewandowski podjeżdża na trening najnowszym porsche za PONAD MILION ZŁOTYCH

Eunóch 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Przecież to syn psycholozki który nakierowany na dobra drogę dzięki znajomym poszedł za granicę. Tak naprawdę to ka es kielce lub ks krzoki i żona wciąż by musiałaby robić to co mówiła w wywiadach :D ludzie obudzić sie.