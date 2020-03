Robert Lewandowski OBNIŻYŁ SOBIE PENSJĘ na czas pandemii koronawirusa!

Robert i Anna Lewandowscy niedawno dołączyli do grona znanych, którzy postanowili przekazać prywatne środki na walkę z pandemią koronawirusa. Ich darowizna w wysokości miliona euro wywołała przy okazji sporo emocji, bo internautom spokoju nie dawało to, czy pieniądze trafią na pomoc Polsce czy Niemcom, gdzie Robert na co dzień mieszka z rodziną i pracuje. Ostatecznie państwo Lewandowscy "uspokoili" rodaków i sprecyzowali, że wspomogą finansowo polskie szpitale zakaźne.