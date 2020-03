Natalia Siwiec wbija szpilę informującym o wpłatach na rzecz walki z koronawirusem: "Ja nie pochwaliłam się, jaka jestem za*ebista, by wszystkim się przypodobać"

gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Media lansują takich wyrachowanych celebrytów bo są akurat tak samo wyrachowani jak media, nie cofną się przed niczym żeby zarobić, zero skrupułów, wartości, tylko lans na czyimś nieszczęściu, pokazują ludzi z chorobami tylko po to żeby na nich zarobić więcej. To jest odrażające.