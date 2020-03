Natalia Siwiec wygrzewa się w Meksyku, a internauci grzmią: "Jak można reklamować sukienki, kiedy na świecie dzieją się takie rzeczy?!"

O zachowanie spokoju, ale i rozwagi apelują gwiazdy na całym świecie. Także w Polsce celebryci jednoczą się, prosząc fanów, by zadbali o siebie, swoich najbliższych. Głośno jest również o akcji #zostajewdomu, która na celu ma zachęcanie do pozostania w domach, jeśli mamy tylko taką możliwość. Co jednak ciekawe, nie wszystkie nasze gwiazdy tak ochoczo wypowiadają się na temat bezpieczeństwa, gdy na świecie szaleje pandemia. Jedną z takich osób jest właśnie Natalia, u której temat koronawirusa nie został jeszcze poruszony...

"Jak tak można? Wstawiać zdjęcia sukienek promujących markę, wygrzewać się na słońcu z uśmiechem na twarzy? Egoistyczne podejście również do swoich obserwatorów. Może włączy Pani wiadomości i zobaczy, co się dzieje na świecie, ilu ludzi narażonych jest na śmierć? A nie, no trzeba zarobić, zapomniałam".

"Dotyczy to każdego na świecie, ale czy to oznacza, że trzeba żyć jak w żałobie? Mam z szacunku do was przestać się uśmiechać i być w tym miejscu? Serio? To o to chodzi? Rozumiem, że jesteście wystraszeni i wkurzeni. My też! Ale żeby pisać takie rzeczy, że jestem egoistyczna, bo wygrzewam się z uśmiechem na twarzy na słońcu, to już jest serio jakiś wyższy poziom zła" - odpowiedziała.