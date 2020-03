Zamaskowani Lewandowscy apelują do Polaków: "Mimo że pogoda sprzyja długim spacerom, zmobilizujcie się i zostańcie w domach" (FOTO)

W związku z pandemią koronawirusa na całym świecie władze państw podjęły decyzję o obostrzeniach, które mają na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby . W Polsce zamknięto szkoły, placówki kulturalne i rozrywkowe, galerie handlowe i restauracje. W zeszłym tygodniu premier ogłosił ograniczenia w przemieszczaniu się i przedstawił nowe wytyczne co do zgromadzeń masowych, które na ten moment nie mogą przekraczać liczby dwóch osób.

Do rozumu swoim obserwującym kolejny raz próbowała przemówić Anna Lewandowska , która sama kilka dni przeżyła mocny kryzys na kwarantannie . Uzbrojona w męża i maseczkę wystosowała do internautów emocjonalny apel, zaczynając od podziękowań dla pracowników służby zdrowia.

Nie wiem, czy mieliście okazję oglądać wywiad z ratownikiem medycznym na TVN24? My tak i bardzo nas on poruszył. Tym, którzy stoją na pierwszej linii frontu, należy się nasza bezwględna pomoc i wsparcie. O kim mowa? O grupie osób, które robią wszystko, żeby pomoc nam w ciężkiej codzienności. Pracownicy służby zdrowia, policjanci, ratownicy, handlowcy... Jest jedna rzecz, którą możemy zrobić najlepiej: stosować się do zaleceń, zostać w domu wbrew narastającym frustracjom .

Jakkolwiek to zabrzmi - mamy wpływ na dalszy rozwój tego, co się wydarzy. Mamy wpływ na życie naszych rodzin i rodzin tych, którzy poświęcają się dla nas. Zwracam się do moich kochanych obserwujących... Mimo że pogoda sprzyja długim spacerom, a siedzenie w zamkniętym domu to ostatnia rzecz, której z początkiem wiosny wam potrzeba, to jest bardzo ważny czas. Zmobilizujcie się i zostańcie w domach🙏Nie spotykajcie się w większych grupach, zróbcie to nie tylko dla siebie, ale dla waszych najbliższych i dla tych, którzy ratują życie chorych 24 godziny na dobę.Dodatkowo PAMIĘTAJMY o tych najbardziej potrzebujących 🙏 między innymi o osobach STARSZYCH, którzy są sami, potrzebują pomocy/POSIŁKÓW #posilekdlaseniora (o tym więcej na moim Insta Story). Dziękuję, że przeczytaliście ten post❤️.