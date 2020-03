Koronawirus zdiagnozowany u youtubera, który OBLIZAŁ publiczną muszlę klozetową w ramach "CORONAVIRUS CHALLENGE"

35latka 9 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Przecież LIZANIE sedesu to jest coś poniżającego, uwłaczającego, obrzydliwego. Kto i kiedy z tego zrobił z tego coś fajnego, co się nadaje na insta czy you tube? Jak to jest możliwe, że ci ludzie się takiego czegoś nie wstydzą? Przecież to były praktyki z najgorszych lat też. "Fali" w wojsku, a teraz jacyś ludzie dobrowolnie to robią? Nie rozumiem...