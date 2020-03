Jarosław Jakimowicz powątpiewa w prawdziwość koronawirusa? "Złamie się nam psychę, a później zaaplikuje cudowną szczepionkę"

Obecnie tematem numer jeden zarówno w światowych, jak i polskich mediach jest koronawirus. O niebagatelizowanie pandemii apelują licznie gwiazdy i celebryci , zachęcając do tego, by najbliższe tygodnie spędzić w domu.

Choć większość podchodzi do zagrożenia, jakie stanowi wirus poważnie, są i tacy, którzy mają w tym zakresie zupełnie inne zdanie. Do tej drugiej grupy zalicza się między innymi Viola Kołakowska. Matka dzieci Tomasza Karolaka za pośrednictwem mediów społecznościowych regularnie raczy fanów swoimi kolejnymi "odkryciami". 42-latka nie tylko uważa, że nie ma testów na koronawirusa , ale również twierdzi, że pandemia w ogóle nie istnieje.

W prawdziwość tego, o czym od miesięcy informują media, zaczyna najwyraźniej powątpiewać także Jarosław Jakimowicz. Choć znany głównie dzięki roli w Młodych Wilkach aktor początkowo nawoływał, by nie bagatelizować wirusa , który od kilku tygodni pustoszy Europę i dziękował za odwagę lekarzom i pielęgniarkom , jego zdanie w tej kwestii uległo zmianie. W środę Jarek udostępnił za pośrednictwem instagramowego profilu znalezione zapewne w Internecie zdjęcie szczepionki , które opatrzył krótkim podpisem:

"A może to o to chodzi… Nie dopuśćmy do tego!", "Po raz kolejny na ludzkim cierpieniu ktoś zarobi niewyobrażalne pieniądze…", "Nanoszczepionka z chipem, żeby wszystkich kontrolować" - czytamy.