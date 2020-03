Podburzona Viola Kołakowska ponownie odpływa do alternatywnej rzeczywistości: "NIE MA TESTÓW NA KORONAWIRUSA! Zgarną zdrowych i zamkną z chorymi!"

Prawda jest taka, że nie ma testów na koronawirusa. Jak można zamknąć miasta, mierzyć temperaturę i wszystkich, którzy mają podwyższoną zgarniać? Przecież temperaturę można mieć podwyższoną nawet z powodu miesiączki, i co wtedy? Nie będę miała ze swoimi dziećmi kontaktu z powodu miesiączki? To jakiś absurd! I jeszcze zgarną zdrowych i zamkną z chorymi i dopiero będą jaja… Kompletna paranoja. I nie hejtujcie już mnie w komentarzach, bo to nie jest tekst dla tych, którzy nienawidzą, tylko dla tych, którzy mają otwarte głowy - czytamy na InstaStory Kołakowskiej.