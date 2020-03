Viola Kołakowska ZNOWU leci w kulki z koronawirusem: "Ta pandemia zabija, ALE STRESEM"

Ja serio zaczynam myśleć, że to jest jeden wielki bullshit (ang. gó*noprawda). Wczoraj z ciekawości sprawdziłam, jaka jest śmiertelność normalna we Włoszech i w 2018 roku umarło 388 tysięcy ludzi, co daje dziennie po 1700 osób. To znaczy, myślę, że te liczby są po to, żeby nas przestraszyć. Sprawdziłam też, ile było w Polsce zachorowań na grypę - do marca 288 tysięcy i 7 osób w samym marcu zmarło. Cała ta pandemia zabija ludzi, ale stresem. Ludzie spodziewają się utraty majątków, życia, biznesów. Moja kuzynka, która jest w ciąży, przez ostatni tydzień tylko się denerwuje, szkodząc dziecku, ale co zrobić, kiedy z każdej strony bombardują nas te informacje - głosi wpis fanki opublikowany przez Kołakowską.