Zaangażowana Kasia Tusk pokazuje intymne zdjęcia z rodziną i apeluje: "Zostań w domu, DO CHOLERY" (FOTO)

W obliczu pandemii koronawirusa coraz więcej osób publicznych decyduje się na zabranie głosu w sprawie i apel o zachowanie wszelkich środków ostrożności. Sposobem na przekonanie rodaków, aby unikali kontaktów z ludźmi i zostali w domach, jest instagramowa akcja #stayhome, do której z dnia na dzień dołącza coraz więcej celebrytów. W celu przyciągnięcia uwagi internautów i nakłonienia ich do do pozostania w mieszkaniach, niektóre gwiazdy decydują się na organizowanie tak zwanych "live'ów", a także rozmów z innymi prominentami i poruszania z nimi tematu kwarantanny.