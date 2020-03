Natchniona Kasia Tusk zostanie poetką? "Zawsze chciałam PISAĆ WIERSZE. Najbliższe dwa tygodnie to dobry moment, żeby zacząć"

Sesja 18 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Ona jest teraz po 30 ok. Robi to co robi chyba z 10 lat... ok ale czy ona ma zamiar już zawsze tak? Do 80-tki będzie sobie strzelać wymuskane fotki i stroić te swoje denne minki z przechyloną główką? Dalej będzie cykać te buciki, filiżanki, podusie? Już teraz to się robi infantylne, a co będzie za 10 lat? Niech ją ktoś uświadomi, bo ona z roku na rok się cofa w rozwoju!