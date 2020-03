Piątkowy "Taniec z Gwiazdami" jednak bez widowni z powodu koronawirusa! Rzecznik stacji: "Sytuacja jest dynamiczna"

Masakra 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ludzie, pracuję w szpitalu. Jeśli myślicie, że jesteśmy gotowi na przyjęcie pacjenta z tym wirusem to zacznijcie już płakać lub rechotać. Mówię tylko o jednym przypadku. To jest jakaś masakra!! Nie jesteśmy w ogóle przygotowani ! Sama boję się o swoje zdrowie właśnie po tym jak zobaczyłam warunki do leczenia zakażonej osoby. Nie zapanujemy nad tym. Liczcie tylko na siebie, dezynekujecie się i ograniczcie wychodzenie z domu jak to tylko możliwe. Pewnie będzie pieprzona selekcja naturalna...😞😞😞