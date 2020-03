Tiktokerka chciała zapoczątkować... "CORONAVIRUS CHALLENGE"! Pokazała, jak LIŻE DESKĘ KLOZETOWĄ w samolocie... (WIDEO)

Koronawirus wciąż pozostaje tematem numer jeden w światowych mediach. Do tej pory zakażonych zostało ponad 150 tysięcy osób na całym świecie, a tylko w Polsce wykryto jak dotąd 221 przypadków wirusa. Choć w Chinach sytuacja powoli wraca do normy, to przewiduje się, że liczba chorych w Europie może wciąż znacznie wzrosnąć.