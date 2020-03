Zawodnik NBA kpił sobie z koronawirusa, po czym SAM ZACHOROWAŁ!

Iwonka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 265 0 Odpowiedz

Szach mat... Ludzie kiedy zrozumiecie ze heheszki sa nie na miejscu. Ludzie serio umieraja. Mam rodzicow we wloszech, tam sasiedzi ze zwlokami musza mieszkac i czekac na sanepid. A w polsce widzę mlodziez organizuje koronalia, jakies imprezy na czesc koronawirusa... Jak jest czas kwarantanny to siedziec na d. upie 14 dni i nie imprezowac! Nie odwiedzac kogo sie chce. To nie wakacje... Bo idziecie tym tropem co wlosi.. Ktorzy na poczatku bimbali, wieczorami pizza, piwko, wolne od uczelni... Dzis placza nad dziadkami ktorych pochowac nie moga!! :(((