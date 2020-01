Joanna Jędrzejczyk śmieje się z koronawirusa. Jej chińska przeciwniczka odpowiada: "Nie żartuj z tego, co się tutaj dzieje. Ludzie umierają"

Pięściarka jest właśnie w trakcie przygotowań do kolejnej walki. Już 7 marca w Las Vegas zmierzy się z Weili Zhang , a stawką będzie pas mistrzyni wagi słomkowej należący obecnie do Chinki. Choć Asia do swojej pracy podchodzi bardzo poważnie i starannie przygotowuje się do każdej walki, zgoła inaczej potraktowała swoją przeciwniczkę. Wyraźnie rozbawiona tym, co się dzieje obecnie w Chinach, pokusiła się o opublikowanie mało zabawnego zdjęcia z Zhang nawiązującego do koronawirusa. Na Instastories Jędrzejczyk pojawiła się fotografia przedstawiająca ją z maską gazową na twarzy w towarzystwie pochodzącej z Chin przeciwniczki.

Wyśmiewanie się z tragedii to oznaka braku charakteru. Ludzie umierają. Umierają czyiś ojcowie, czyjeś matki i czyjeś dzieci. Powiedz, co do mnie masz, jeśli to cię wzmocni, ale nie żartuj z tego, co się tutaj dzieje. Życzę Ci zdrowia do 7 marca. Do zobaczenia - czytamy.