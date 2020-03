"Bohaterski" Jarosław Kuźniar DRWI z reakcji Polaków na koronawirusa: "Wczoraj kawę parzył mi barista, który był na nartach we Włoszech"

xyz 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeśli to jest przedstawiciel tych elit dziennikarskich, to szkoda słów. Bagatelizowanie znaczenia wirusa w sytuacji, gdy na świecie zabił już setki osób jest straszne. Co do ludzi, którzy robią zapasy, to ich sprawa, jeśli przez to będą czuć się bardziej komfortowo (każdy ma do tego prawo). A co, jeśli dojdzie do tego, że ci tzw. ,,panikarze'' okażą się jedynymi wygranymi w całej tej sytuacji, bo zawczasu zadziałali, zamiast kpić? Nie można lekceważyć coronawirusa, bo nie wiemy, czy to nie własnie ten zdziesiątkuje populację ludzi. Panika oczywiście nic nie da, ale odrobina jej nie zaszkodzi, jeśli w przyszłości zapunktuje, a jeśli nawet nie, to produkty z długą przydatnością zawsze się przydadzą. Obyśmy nie musieli przekonać się o tym, że należało zabezpieczać się, kiedy był czas, a teraz jest już za późno