Bianca Censori "odpina wrotki" na imprezce z okazji 30. urodzin. Rozgogolona jubilatka nie mogła oderwać się od Kanye Westa

W grudniu minęły dwa lata, odkąd Kanye West i Bianca Censori sformalizowali związek, a tym samym kobieta podjęła się funkcji "manekina" do strojenia w awangardowe szaty warte krocie, im bardziej skąpe i nietuzinkowe, tym lepiej. Od dawna mówi się, że patologiczna wręcz uległość architektki i jej skłonność do ekshibicjonizmu mocno niepokoją jej najbliższych.

Mimo dość krótkiej obecności w show-biznesie Censori czuje się przed obiektywami paparazzi jak ryba w wodzie. Choć wydawało się to niemożliwe, skandalistce z powodzeniem udaje się przebić poprzednie stylizacje, prezentując na ulicach Los Angeles coraz to więcej i więcej gołej skóry. Jakby tego było mało, w niedzielę raper zamieścił na swoim profilu kadr małżonki w "stroju Ewy" z okazji jej 30. urodzin.

Gwiazdor nie ograniczył się jedynie do publikacji śmiałych fotek ukochanej w jej wyjątkowym dniu. Chcąc uczcić święto lubej, Kanye zabrał ją i jej przyjaciółki do luksusowego kurortu na Malediwach, gdzie czekało ich huczne przyjęcie. Do sieci trafiły zdjęcia z szalonej prywatki, którą zorganizował jubilatce jej troskliwy mąż, gdzie wyraźnie widać, jak Bianca "odpina wrotki". Świeżo upieczona 30-latka nie omieszkała odziać się w kreację, która tradycyjnie już wyeksponowała jej "walory".