Kanye West z okazji 30. urodzin Bianki Censori opublikował filmik, na którym jego ukochana siedzi NAGO W WANNIE...

się kiedy te polskie cielebrytki zaczną występować jak Bianca Censori. Bo do tego właśnie wszystkie zmierzają. Niech no się znajdzie chociaż jedna odważniejsza to reszta ruszy ochoczo na nią. Bo jak już ciężarnie się nie uspokoją i wystawiają ciążowe brzuchy i to tak żeby było widać jak najwięcej to już jest dno.