Hailey i Justin Bieberowie w drodze na kolację

Nieudacznik? A co ona osiągnęła poza urodzeniem się w bogatej rodzinie i zdobyciem sławnego męża ? Bo on pomimo swoich oczywistych problemów jednak coś osiągnął i żyją raczej z tego co on zarobił. Inna sprawa że od początku wiedziała za kogo się bierze. Problemy z narkotykami i alkoholem miał od lat. Nie ma się co dziwić biorąc pod uwagę że gdy miał 14 lat trafił pod skrzydła Diddiego. Ktoś się zastanowił przez co on przeszedł jako dziecko? Jak bardzo zawiedli jego rodzice. Ona miała świadomość tego w co wchodzi i co więcej postanowiła mieć z nim dziecko. A akurat wybiło szambo z Diddym więc obstawiam że jest to powód jego pogarszającego się stanu. Żal mi ich dziecka.jego mi żal. Jej nie.