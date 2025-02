Posępni Bieberowie wracają ze wspólnej kolacji. Fani martwią się o Justina: "Wyglądają, jakby mieli się rozstać"

Relacja Justina i Hailey Bieberów od samego początku wzbudzała w mediach olbrzymie emocje. Głównie za sprawą poprzedniego związku muzyka z Seleną Gomez. Temat rzekomych kryzysów, z jakimi ma mierzyć się duet, powraca jak bumerang. Mimo że małżonkowie są dobrych kilka lat po ślubie, a w sierpniu powitali na świecie pierwsze wspólne dziecko, wciąż nie mogą uciszyć plotek o tym, że w ich małżeństwie nie dzieje się najlepiej.

Mało sielski obraz małżeństwa rodziców małego Jacka pogłębia się ostatnio w związku z wyglądem Justina Biebera. Według amerykańskich tabloidów 30-latek prezentuje się aktualnie wyjątkowo mizernie, a na jego twarzy widać zmęczenie.

Hailey i Justin Bieberowie w Nowym Jorku. Fani martwią się o artystę

We wtorek Bieberów znów "przyłapano" razem. Tym razem sfotografowano ich, jak wychodzili z jednej z restauracji w Nowym Jorku, do której udali się na wspólną kolację. Tego wieczora Hailey miała na sobie krótki skórzany płaszcz, rajstopy i klasyczne szpilki, Justin z kolei zdecydował się na oversizowy kilkuwarstwowy "look" w swoim stylu. Na wspólnych zdjęciach świeżo upieczonych rodziców trudno dopatrzyć się jakichkolwiek pozytywnych emocji. Oboje mieli tego dnia posępne miny. Ten fakt nie umknął uwadze internautów, którzy zaczęli rozpisywać się pod najnowszymi fotografiami pary.

Ktoś, kto go zna, skontaktuj się z Justinem. Nie wygląda dobrze. Zdrowie psychiczne ma znaczenie. (...) Naprawdę wydaje się, że to się na nim odbija; Dlaczego wyglądają, jakby w każdej chwili mieli się rozstać?; Wydaje się chudy i nieszczęśliwy. Przestań wychodzić na zdjęcia i idź na terapię - piszą "troskliwi" fani.

Hailey i Justin Bieberowie przeżywają kryzys? Chodzi o zachowanie muzyka

Serwis "Daily Mail" dotarł do informacji, jakoby przyjaciele Hailey coraz bardziej niepokoili się "niedopuszczalnym zachowaniem" Justina. Niektórzy mają podobno także namawiać celebrytkę do tego, by rzuciła męża.

Hailey kłóci się z Justinem niemal od początku małżeństwa - powiedział tabloidowi w zeszłym tygodniu informator. Kocha go do szaleństwa, ale to nieudacznik. Niektórzy z jej przyjaciół poradzili jej, aby go zostawiła. Jego zachowanie jest czasami nie do przyjęcia. Wiele zniosła.

Modelka i jej bliscy mieli nadzieję, że artysta zmieni się po przyjściu na świat ich syna.

Kiedy urodziło się dziecko, był przy niej i myślała, że ​​bycie ojcem zmieni go na lepsze, ale tak się nie stało - ujawnia osoba z otoczenia pary.

Informator przekazał, że zmęczony wygląd Biebera może wynikać z tego, że stał się "samotnikiem", który zmaga się ze strachem przed tłumami i ciągłym byciem w centrum uwagi.

Justin zmagał się z problemami przez ostatnie kilka lat, a znaczna część tego wynika z jego obaw związanych ze znajdowaniem się w pewnych sytuacjach publicznych. Narodził się w nim głęboki strach przed przebywaniem w miejscach z dużą liczbą ludzi i głęboko zakorzeniona obawa przed dużymi tłumami. To jeden z powodów, dla których przez jakiś czas nie koncertował. Skupił się na próbach wyleczenia i wyzdrowienia, unikając zbyt wielu wypraw z dala od domu, gdzie musiałby zadawać się z nieznajomymi, a to z kolei sprawiło, że czasami był na granicy odosobnienia - dowiadujemy się.