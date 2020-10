Obładowani bagażami Anna i Robert Lewandowscy z córkami przylecieli do Polski

pitbull 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

wszedlem na ,,pudelka"tylko dlatego ze temat dotyczy Lewandowskich ichcialem poczytac wypociny komentujacych .Takiej zjadliwosci w komentarzach ,takiej uszczypliwosci (nie chce nazwac tego dosadniej ) nie rozumie .Co Wam Lewandowscy zrobili zlego?Czym Was urazili ,czym Was rozjuszyli?Winicie Ich za swoje niepowodzenia ,za to ze maja wiecej od Was ...no taki jest swiat.To ze oNIch pisza to trzeba krytykowac .Kto krytykyje autorow testu to Oni pisza i przedstawiaja w takim swietle aby wzbudzac w Was zlosc .Nie dajcie sie nabierac na takie sztuczki .Pudelek rozbija swoje informacje na czastki liczac na otwarcia .liczy sie tylko ilosc otworzen i kasa a Was maja w glebokim powazaniu .Opawmitajcie sie .