Biedna Melania Trump żaliła się przyjaciółce, że Beyonce pojawiła się na okładce "Vogue'a", a ona nie: "MAM TO W D*PIE!"

Jak się trochę kuma kontekst, to nigdy sie nie uwierzy w to, że Mel żaliła się, że nie ma jej na okładce. Nie o to chodziło. Anna Wintour to kumpela Hilary Clinton, bardzo dobra kumpela. Mel wie, że nigdy sie nie pojawi w Vogue w pozytywnym kontekście, wiec nie mogła się o to żalić. Mogła co najwyżej obsmarować to, co się tam wyprawia, tak jak ludzie z redakcji przy kazdej okazji obsmarowują ją.