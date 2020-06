Donald Trump poprosił Melanię, by uśmiechnęła się do zdjęcia. Nie udało się... (WIDEO)

Donald Trump podczas swojej prezydentury był wielokrotnie krytykowany, a kilka miesięcy temu postawiono go nawet w stan oskarżenia w ramach procedury impeachmentu . Nigdy jeszcze nie mierzył się jednak z takim kryzysem jak obecnie. Zamieszki po śmierci George'a Floyda wymknęły się spod kontroli, a Trump stara się "uspokoić" wyjątkowo napiętą sytuację, grożąc protestującym interwencją wojska . W piątek wieczorem doszło do wyjątkowej sytuacji. Gdy tłum protestujących zebrał się pod Białym Domem w Waszyngtonie, Trump postanowił schować się w schronie znajdującym się na terenie Białego Domu, czego nie robił żaden prezydent od 19 lat.

Mimo wszystko prezydent Donald Trump stara się robić dobrą minę do złej gry i we wtorek udał się do Narodowego Sanktuarium św. Jana Pawła II w Waszyngtonie, by złożyć wieniec przed pomnikiem papieża i odwiedzić kaplicę z relikwiami. Towarzyszyła mu żona Melania. W ten sposób para prezydencka chciała uczcić niedawno obchodzoną 100. rocznicę urodzin papieża Polaka.