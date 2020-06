Halsey ucierpiała podczas protestu w sprawie George'a Floyda: "Strzelali do nas kulami i gazem. ZOSTAŁAM TRAFIONA"

25 maja w Minneapolis doszło do wstrząsającego wydarzenia. Policjant wezwany do interwencji w jednym ze sklepów udusił czarnoskórego mężczyznę . Zakuty w kajdanki George Floyd leżał na ziemi i mówił, że nie może oddychać, podczas gdy funkcjonariusz dociskał kolanem jego szyję.

Strzelanie do niewinnych, pokojowych demonstrantów, opryskiwanie gazem i używanie siły fizycznej. Myślicie, że to się nie dzieje, że to tylko "bandyci" i "zamieszki", prawda? Policja dba o wasze bezpieczeństwo, prawda? Jesteście w błędzie. Dzieje się tak wszędzie. A niewinni ludzie, korzystający z prawa do wypowiedzi i zgromadzeń, stają w obliczu przemocy i nadużycia władzy. Biorąc pod uwagę, że wszyscy nasi pracownicy medyczni są teraz zaangażowani w walkę z Covid-18, opieka medyczna jest prawie niedostępna. Sama pomagałam mężczyznom, kobietom i dzieciom postrzelonym w klatkę piersiową, twarz, plecy. Niektórzy stracą wzrok, inni stracą palce. Zostałam zalana niewinną krwią - opisuje wokalistka.