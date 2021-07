Bill Cosby PRZERYWA MILCZENIE po wyjściu z więzienia! "Od początku utrzymywałem, że jestem NIEWINNY"

Ashe 38 min. temu zgłoś do moderacji 30 1 Odpowiedz

Nie wierzę, że nagle 50 kobiet sobie wymyśliło, że ten dziad je molestował. Kiedy do ludzi dotrze, jakim horrorem i obleśnym przeżyciem jest molestowanie o gwałcie już nie mówiąc!? Kurcze! Mogły milczeć tyle czasu bo zwyczajnie się bały, że nikt im nie uwierzy. Z resztą po takim czymś nie da się przejść od tak do normalnego funkcjonowania i to wspomnienie zawsze już zostaje gdzieś tam z tyłu głowy. Taka kobieta czuje się słaba, bezbronna, brudna, zastraszona i zdeptana. Wiecie jakie to obrzydliwe? Dosłownie rzygać się chce, a jest się w takim szoku, że głos zamiera. Nikt nie czuje się komfortowo, gdy przekracza się jego granicę prywatności i kontaktu cielesnego. Przypominam jeszcze, że kiedyś nie było insta fejsa tweeta czy innych i nikt takich spraw nie nagłaśniał na tyle, żeby te kobiety poczuły się bezpiecznie i, że ktoś im uwierzy...