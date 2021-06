Bill Cosby WYCHODZI NA WOLNOŚĆ! Po dwóch latach więzienia...

W minionych latach Bill Cosby został oskarżony o molestowanie seksualne przez ponad 50 (!) kobiet. Choć większość spraw uległa przedawnieniu, w 2018 komik został uznany za winnego odurzenia i molestowania Andrei Constand na terenie swojej posiadłości. Do zdarzenia miało dojść w 2004 roku. Sąd wymierzył aktorowi karę pozbawienia wolności w wymiarze od trzech do dziesięciu lat bez możliwości wyjścia za kaucją oraz nałożył na niego 25 tysięcy dolarów grzywny. Dodatkowo Cosby trafił do rejestru przestępców seksualnych.