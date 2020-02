Bill Cosby WSPIERA Harveya Weinsteina: "Nie otrzymał szansy na sprawiedliwy i bezstronny proces"

W poniedziałek Harvey Weinstein został uznany za winnego napaści seksualnej pierwszego stopnia oraz gwałtu trzeciego stopnia. Decyzją ławy przysięgłych, producentowi grozi obecnie nawet do 25 lat więzienia. Po długich godzinach przesłuchań i dyskusji między przysięgłymi filmowego potentata oczyszczono jednak z dwóch najcięższych zarzutów - napaści seksualnej ze szczególnym okrucieństwem, za które mógłby zostać skazany na dożywocie.

Oficjalny wyrok w procesie Weinsteina zostanie ogłoszony 31 marca. Tuż po poniedziałkowej rozprawie producent miał zostać przewieziony do aresztu i właśnie tam oczekiwać na decyzję sądu. Okazało się jednak, że w związku z wysokim ciśnieniem i problemami z sercem zmuszony był poddać się hospitalizacji.

Tuż po przełomie w procesie Weinsteina okazało się, że producent ma również wsparcie w kolejnej "ofierze" ruchu #MeToo. Głos w sprawie postanowił zabrać sam Bill Cosby. Komik w 2018 roku został skazany za molestowanie ponad 50 kobiet i uznany za niebezpiecznego przestępcę seksualnego. Decyzją sądu 81-letni wówczas Cosby miał spędzić w więzieniu od 3 do 10 lat bez możliwości wyjścia za kaucją.

To szokujące nie tylko dlatego, że ławnicy nie byli izolowani, co dawało im dostęp do relacji medialnych i współczucia opinii publicznej. Niemożliwe, że ktokolwiek uwierzyłby, że pan Weinstein otrzyma szansę na sprawiedliwy i bezstronny proces (...) Oto pytanie, które powinno teraz prześladować wszystkich Amerykanów, a w szczególności sławnych i zamożnych mężczyzn. Dokąd mamy się udać, żeby w tym kraju znaleźć sprawiedliwe i bezstronne sądy? - czytamy w oświadczeniu Cosby'ego.