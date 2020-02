Harvey Weinstein trafił do szpitala!

Jeszcze do niedawna Harvey Weinstein był jedną z najbardziej wpływowych osób w Hollywood. Po latach okazało się jednak, że producent niejednokrotnie nadużywał swojej pozycji, a kobiety z branży często zapraszał na castingi do swojego hotelowego pokoju. W 2017 roku Weinstein został oskarżony o molestowanie seksualne i gwałty przez kilkadziesiąt kobiet, głównie tych związanych z przemysłem filmowym. Szybko okazało się również, że wśród jego ofiar było wiele pierwszoligowych gwiazd Fabryki Snów.

Jakiś czas temu w Nowym Jorku rozpoczął się proces w sprawie producenta. W poniedziałek okazało się jednak, że po długich godzinach przesłuchań na sali sądowej ława przysięgłych postawiła Weinsteinowi zarzuty. W efekcie został on uznany za winnego napaści seksualnej pierwszego stopnia oraz gwałtu trzeciego stopnia. Obecnie grozi mu więc od 5 do 25 lat więzienia (za napaść seksualną) oraz od 18 miesięcy do 4 lat (za gwałt trzeciego stopnia).