Blake Lively ZACHWYCA kreacją na premierze w Londynie. Gwiazda posyłała uśmiechy, pozując w kryształkach i "piórkach"

W sierpniu do kina trafia nowy film z udziałem Blake. To ekranizacja bestselleru "It Ends With Us". Biorąc pod uwagę popularność, tytułu i angaż Lively do roli głównej, dramat ma szansę zostać hitem. Aktorka już od jakiegoś czasu pieczołowicie promuje swoje ostatnie dzieło. Najpierw pojawiła się w na amerykańskiej premierze filmu w kreacji, jaką 20 lat temu miała na sobie Britney Spears. Następnie poleciała do Londynu, by tam uświetnić premierowy seans.