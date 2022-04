Blanka Lipińska krótko i zwięźle o Sandrze Kubickiej: "NIE ZNAM. W życiu jej na oczy nie widziałam"

Ego 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Co Blania znowu majstrowała przy swojej twarzy. Szczerze nie poznałam jej księżyc w pełni. Wyszło nie za fajnie. Co do książki o niej i o Barusiu. Ja bym sobie odpuściła żeby siebie nie pogrążać. Co by nie napisała o tym związku to i tak będzie postrzegana jako osoba która nie może pogodzić się ze stratą Barusia. Choćby tysiąc razy powiedziała, że to nieprawda , że nie może przetrawić rozstania z nim i że tak jest naprawdę to czy tak nikt jej w to nie uwierzy. Może lepiej okryć milczeniem to co było pomiędzy nią i nim i już nigdy więcej na ten temat się nie wypowiadać tym bardziej nie pisać żadnej książki. Tak byłoby najrozsądniej . Koniec kropka finito. Ale to Blanka musi rozważyć co będzie dla niej najlepsze które z rozwiązań.