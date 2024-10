Blanka Lipińska obściskuje się z ukochanym, a internautka KĄŚLIWIE zaczepia: "Mówiłaś, że nie chcesz już pokazywać partnerów"

Jeszcze do niedawna wydawało się, że rozdział medialnych związków jest dla Blanki Lipińskiej definitywnie zamknięty. Konsekwentnie ukrywała partnera przed mediami i nic nie wskazywało, aby wkrótce miało się to zmienić. A jednak w lipcu, ku zaskoczeniu wielu, wraz z Pawłem Baryłą zadebiutowali na ściance jako para.

Internautka do Lipińskiej: "Pchasz go do tego świata". Jest odpowiedź

Na tym nie koniec, bo po miesiącach insta-relacji z kolejnych wyjazdów Blanka dostała szansę przekucia tego w kolejne medialne przedsięwzięcie. Wraz z partnerem zostali gwiazdami programu podróżniczego Prime Video "(Nie)Poradnik Turystyczny", co dla Pawła jest nowością, bo wcześniej z show-biznesem nie miał do czynienia.

Jak to zwykle bywa, jedni im w tym kibicują, a inni nie są zachwyceni nagłym "umedialnieniem" ich relacji. Dowodem na to są komentarze pod nowym postem Blanki, który opatrzono właśnie jej zdjęciami z Pawłem. W gąszczu wpisów internautów pojawił się ten jeden, w którym fanka zaczepnie zapytała o powody tej zmiany. Stwierdziła nawet, jakoby Lipińska "pchała" partnera do mediów.

A pamiętam, jak mówiłaś, że nie chcesz już pokazywać swoich partnerów w social mediach. A teraz widzę trochę tak pchasz tego Baryłę do tego świata - zaczęła gorzko. Co się takiego zmieniło? Pewność tego, że to już na zawsze, czy szkoda Ci nie pokazywać tej miłości?

Blanka postanowiła nie zostawiać tej uwagi bez komentarza.

To promocja programu z jego udziałem - odbiła piłeczkę. A mówiłam, że życia prywatnego już nie będę pokazywać, bo ciężko nie pokazać partnera, jak media zrobiły to za mnie już parę lat temu.

Dla równowagi inna internautka poczęstowała Lipińską komplementem za "oddanie serca i siebie zwykłemu chłopakowi". I tu pojawiła się odpowiedź.

To jest takie cudowne... Ty wielka gwiazda, a oddałaś swoje serce i siebie zwykłemu chłopakowi! Jesteście oboje piękni - zachwycała się.

Ja zwykłą dziewczyną z Puław jestem - odpisała krótko Blanka.

