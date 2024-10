TYLKO NA PUDELKU: Blanka Lipińska wprowadziła partnera do show-biznesu. Wystąpią razem w programie podróżniczym. "To jest totalnie normalny człowiek"

Mam pytanie jeśli ktoś był w podobnej sytuacji. Czy planowanie przyszłości i rodziny z facetem, który już ma dwoje nastolatków z poprzedniego związku ma sens? Wiedziałam od początku w co się pcham ale stwierdzialam że przecież większość ludzi grubo po 30-tce ma dzieci. Jednak słyszę komentarze w rodzaju- tatuś musi dużo pracować żeby moje dzieci miały to co chcą lub mówi, że córeczki są piękne i popularne jak tatuś. Nie wiem czy to normalne ale z lekka mnie drażni, bo nigdy nie usłyszałam od niego że jak byśmy byli rodziną to by wziął większość odpowiedzialności finansowych na siebie. Często powtarza, że jego ex była do wszystkiego leniwa, a on ceni kobiety niezależne. Nie wiem co o tym myśleć i czy to nie jest jakaś manipulacja. Wiem, że to głupie ale myślę że jak się rozstaniemy to będę sama jak palec co może być jeszcze gorsze. Czy komuś się taki związek udał?