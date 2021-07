Blanka Lipińska pokonała PONAD 100 KILOMETRÓW, żeby doczepić włosy u fryzjera Natalii Siwiec... Było warto? (FOTO)

Nie zmienia to natomiast faktu, że Blania może liczyć na wsparcie koleżanek. Teraz przekonujemy się o tym po raz kolejny przy okazji nowej fryzury, którą "pisarka" pochwaliła się na Instagramie. Z jej relacji dowiadujemy się, że pojechała z Warszawy aż do Łodzi, aby zrobić doczepy tam, gdzie jej serdeczna "psiapsi" Natalia Siwiec .

Po co pojechałam do Łodzi? Pojechałam, co by wrócić z włosami dłuższymi o dziesięć centymetrów! Pojechałam do miejsca, gdzie Natalia Siwiec od lat robi włosy, do kobiety, którą poznałam na jej baby shower cztery lata temu - wyjaśniła.