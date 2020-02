Blanka Lipińska uważa się za feministkę XXI wieku i przekonuje: "Kobiety fantazjują o seksie, na który NIE WYRAZIŁY ZGODY"

Pisarka do perfekcji opanowała zdolność wywoływania kontrowersji wokół każdego tematu, którego się tknie. Mimo poświęcania się niemal w zupełności kwestii kobiecej seksualności Blance nie udało się jednak zaskarbić uznania środowiska feministycznego, do którego sama zdaje się aspirować. Z "kości niezgody" pod postacią według niektórych brutalnej sceny seksu oralnego w samolocie Lipińska miała okazję wytłumaczyć się w wywiadzie z Pauliną Sochą-Jakubowską dla Wprost.

Dla jednych kobiet to jest gwałt, feministki bardzo głośno krzyczały na ten temat. Dla innych kobiet to bardzo fajny seks oralny. (...) Nie wyłapałaś, że moja stewardesa podrywała go, prowokowała. Miała tylko pecha, bo spodziewała się, że to będzie romantyczny stosunek, a dostała dominanta. Stąd płynie ważna nauka: uważaj, o co prosisz, bo możesz to dostać, ale nie w takiej formie, o jaką prosiłaś albo na jaką jesteś gotowa. Poza tym ostatnio czytałam o badaniach amerykańskiego psychologa Justina Lehmillera, z których wynika, że 61 proc. kobiet fantazjuje o seksie, na który nie wyraziły zgody - tłumaczy swoje poglądy seksualna "rewolucjonistka".