Pisarze NIE LUBIĄ Blanki Lipińskiej: "Są zazdrośni! Wiadomo"

hgjg 14 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Skoro (słusznie) nie uważa sie za pisarkę to dlaczego wymaga od prawdziwych pisarzy czegokolwiek? To jest bezczelne, bo wie sama, że wyprodukowała gniot niosący się na najnizszych instynktach i jeszcze miesza w to prawdziwych pisarzy próbując ich upokorzyć, że sie tak nie sprzedają. Nie sprzedają bo po pierwsze nie mają koleżanek celebrytek i zaproszeń do tv, a po drugie wstydzą się wydać coś co urąga ich godności. To już lepiej mieć mniej, ale sumienie czystsze.