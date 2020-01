Bloger MASAKRUJE zwiastun filmu "365 dni": "Angielski w wykonaniu naszych aktorek przypomina rozmowę z dostawcą z Uber Eats"

"Wracając jednak do tych komci, to na ich podstawie zwizualizowałem sobie dzień premiery kinowej i powiadam wam, że to będzie największy cringe ever. Dlaczego? Hmmm zakładam, że średnio mielibyście ochotę na oglądanie pornucha, kiedy ktoś wam się kręci po chałupie, tymczasem za miesiąc, z własnej nieprzymuszonej woli pójdziecie oglądać porno w towarzystwie trzystu nieznajomych. Z deczka niezręcznie, co nie? W dodatku będzie to pierwszy raz w historii, kiedy porno zostanie obejrzane do końca. I jeszcze ci kolesie, którzy nie ogarniają, na co zostali zaciągnięci, po czym film się zaczyna i boom, kubełek popcornu, który trzymali na kolanach nagle się unosi. Albo dziewuchy, które będą wychodziły z sali, szurając plecami po ścianie If U Know What I Mean".