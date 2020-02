Premiera "365 dni": Blanka Lipińska niczym Marilyn Monroe, roześmiana Anna Maria Sieklucka i zgrabne nogi Nataszy Urbańskiej

.... 47 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Chad Michael Murray- moja milosc z Liceum. On i Kevin Mayer ( rekordzista swiata w dziesiecioboju) to ideal mojego mezczyzny. Sa idealni pod kazdym wzgledem ( idealnie umięśnieni, meskie rysy twarzy, geste wlosy ). gdybym miala takiego meza to moglabym mu urodzic 10 dzieci, najlepiej synow podobnych do tatusia i zadne 500 plus nie byloby mi potrzebne do szczescia.